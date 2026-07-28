Онколог предупредил об опасности аромасвечей

Ароматические свечи выделяют вредные компоненты, рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук профессор главный онколог центра Александр Серяков. Он отметил, что парафин при горении выделяет пары бензола и толуола.

Если помещение большое, продуваемое, то ничего страшного в свечах нет. Домашние керосинки используются уже много тысячелетий, начиная с Российской империи, — рассказал Серяков.

Онколог подчеркнул, что концентрация вредных веществ от свечей не критична. По его словам, они не способны нанести серьезный вред здоровому человеку.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что только врач способен выявить и удалить потенциально опасные родинки, поэтому перед отпуском следует пройти обследование. По ее словам, длительное воздействие солнца на пигментные пятна может вызвать серьезные осложнения.