Россиянам ответили, как быстрее сдать квартиру в аренду

Косметический ремонт способен значительно ускорить процесс сдачи квартиры в аренду, заявил NEWS.ru менеджер продуктов экосистемы СТД «Петрович» Никита Сотников. По его словам, в условиях высокой конкуренции на рынке жилья именно состояние отделки часто становится решающим фактором для потенциальных арендаторов.

Россияне все чаще рассматривают косметический ремонт как инвестицию перед сдачей жилья. Более 60% опрошенных собственников квартир считают обновление отделки обязательным этапом подготовки недвижимости к аренде. Для большинства это способ привести квартиру в порядок после предыдущих жильцов и повысить привлекательность объекта. Лишь 16% респондентов считают подготовку квартиры перед сдачей необязательной. Аккуратная недвижимость со свежей отделкой быстрее привлекает внимание арендаторов. Это помогает сократить время экспозиции объекта на рынке и снизить риск простоя между заселениями, — сказал Сотников.

По его словам, чаще к обновлению жилища прибегают собственники квартир из мегаполисов. Продакт-менеджер отметил, что средняя стоимость косметического ремонта обходится в 18 тыс. рублей за квадратный метр.

Особенно заметна тенденция на косметический ремонт перед сдачей квартиры в крупных городах. Там потенциальные жильцы могут выбирать из десятков похожих предложений в одном районе и ценовом сегменте. Во многих случаях решение о просмотре квартиры принимается еще на этапе изучения фотографий в объявлении, поэтому состояние отделки напрямую влияет на количество откликов. При средней стоимости косметического ремонта около 18 тыс. рублей за квадратный метр такие вложения все чаще рассматриваются как часть регулярного содержания инвестиционной недвижимости и способ поддерживать ее конкурентоспособность на рынке аренды, — заключил Сотников.

Ранее директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова заявила, что большинство россиян считают ремонт самым сложным этапом переезда. По ее словам, пятая часть граждан страны назвала главной трудностью финансовые расходы.