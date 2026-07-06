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06 июля 2026 в 15:27

Названы три самых частых нарушения безопасности на лодках и катерах

Спасатель Джетыгенов: чаще всего на плавсредствах игнорируют спасательные жилеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чаще всего водители и пассажиры маломерных судов нарушают правила безопасности, игнорируя спасательные жилеты, рассказал NEWS.ru руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов. По его словам, иногда они вообще могут отсутствовать на борту.

Очень часто судоводители и пассажиры либо не надевают их, либо жилетов на борту просто нет, либо их количество не соответствует числу людей на судне. Некоторые думают, что жилет нужен „для галочки“ и лежит в ящике, но правила требуют, чтобы он был надет на каждом находящемся на воде, — сказал Джетыгенов.

По его словам, второе по частоте нарушение — управление судном в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель отметил, что некоторые воспринимают прогулку на катере или лодке как повод для расслабления с распитием спиртных напитков, забывая, что они управляют средством повышенной опасности. Это одна из главных причин трагедий, подчеркнул эксперт.

Третье — это превышение допустимого количества пассажиров и нарушение норм загрузки. Владельцы зачастую перегружают суда, что влияет на их устойчивость и остойчивость, особенно в условиях волнения или прохождения судового хода, — указал он.

Ранее в МЧС предложили закрепить правовой статус сапбордов и ввести обязательное ношение спасательных жилетов для пользователей на фоне участившихся несчастных случаев на воде. Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов пояснил, что в настоящее время сапборды относятся к категории спортивного инвентаря. По его словам, первым шагом должно стать законодательное закрепление правового статуса сапбордов и определение надзорного органа, на который будет возложена ответственность за контроль их эксплуатации.

Общество
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сапборды
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