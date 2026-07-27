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27 июля 2026 в 10:22

В охваченной пожарами европейской стране пострадала почти сотня спасателей

BFMTV: 90 спасателей пострадали при тушении масштабных лесных пожаров во Франции

Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В ходе ликвидации масштабных природных пожаров во Франции пострадали около 90 работников экстренных служб, сообщает BFMTV. По его данным, в департаменте Жиронда травмы получили 84 пожарных, в Верхних Альпах пострадали пять человек. Борьба с огнем идет уже несколько дней.

На юго-западе страны ситуация остается напряженной. Префектура Жиронды сообщала, что площадь, охваченная огнем, достигла 42 тыс. гектаров. Для тушения самого крупного в истории страны пожара на помощь прибыли 2,5 тыс. спасателей из Швейцарии, а также французские военные и полицейские, которые занимаются эвакуацией людей.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Пятой республики, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.

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