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27 июля 2026 в 10:53

В Польше пообещали не пускать Украину «с Бандерой на флаге» в ЕС

Министр обороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Украину под бандеровским флагом не пустят в Евросоюз, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska. По его словам, нельзя строить европейскую общность на той истории, которая чужда сообществу.

Украина не войдет в Евросоюз со [Степаном] Бандерой (лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. — NEWS.ru) на флаге. <...> Мне кажется, нам предстоят годы переговоров с Украиной о вступлении [в ЕС], — отметил министр.

Ранее сообщалось, что финансирование Украины со стороны европейских стран может существенно сократиться к 2027 году. По мнению аналитиков, на объемы помощи способны повлиять предстоящие выборы в ряде государств ЕС, включая Францию, Польшу, Испанию и Италию.

До этого стало известно, что Украина может столкнуться с трудностями при возврате двух картин из коллекции Львовского исторического музея, вывезенных в Польшу на время боевых действий. Речь идет о «Портрете Роксоланы» XVI века и «Портрете юноши» художника Алойзы Рейхана, которые сейчас находятся в музее Среднего Поморья в Слупске.

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Польша
Владислав Косиняк-Камыш
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