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16 июля 2026 в 15:31

В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию

Кривоносов: запрет ЕС на туруслуги в РФ станет ударом по европейскому бизнесу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Запрет Евросоюза оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России, означает потерю перспективного рынка и доходов для европейского бизнеса, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Кривоносов. По его словам, интерес иностранных гостей к РФ продолжает сохраняться.

Россия традиционно вызывала большой интерес у европейских путешественников: до введения ограничений туристы из стран Европы стабильно входили в число лидеров по объему въездного туризма, — отметил парламентарий.

Он добавил, что такие ограничения носят политизированный характер и противоречат принципам свободы передвижения и добросовестной конкуренции в туристической сфере. РФ в свою очередь продолжает развивать въездной туризм и расширять сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, резюмировал Кривоносов.

Ранее португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру сообщил, что продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в ЕС. По его словам, не разрешается устанавливать даже плакаты, рекламирующие РФ европейским путешественникам.

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