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16 июля 2026 в 13:02

Песков назвал неудивительным запрет Европы на продажу турпоездок в Россию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ничего удивительного в ограничениях российского направления для европейских туроператоров нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как власти РФ оценивают меры, распространяющиеся на российское направление на сайтах туристических компаний ЕС. Трансляция брифинга Пескова доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Там действует много ограничений в отношении различных компаний, в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру сообщил, что продажа туристических поездок в Россию оказалась под полным запретом в Евросоюзе. По его словам, не разрешается устанавливать даже плакаты, рекламирующие РФ европейским путешественникам.

До этого стало известно, что ОАЭ, Катар и Оман являются самыми безопасными направлениями для отдыха на Ближнем Востоке. Как уточнил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, турпоток в эти государства сохраняется даже после возобновления конфликта между Ираном и США.

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