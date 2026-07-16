Диетолог раскрыла, с чем связана тяга людей к сладкой и жирной пище Диетолог Писарева связала тягу к сладкой и жирной еде с выбросом дофамина

Тяга к сладкой и жирной еде обусловлена спецификой работы мозга — дело в том, что во время ее употребления происходит выброс дофамина, объяснила в беседе с «Москвой 24» диетолог Ирина Писарева. Именно этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия. По ее словам, мозг человека ценит сладкий вкус, поскольку он сигнализирует о наличии простых углеводов — источнике энергии. Жирные продукты, в свою очередь, ценны для него своей высокой питательностью.

Когда мы едим что-то вкусное, активизируется система вознаграждения и запускается выброс дофамина — нейромедиатора, который связан с чувством удовольствия. И мозг, конечно же, запоминает этот источник и начинает требовать повторения, — пояснила Писарева.

Она предупредила, что слишком частое употребление сладкой и жирной пищи чревато развитием толерантности. Иными словами, человек привыкнет к ней, и она уже не будет вызывать у него столько положительных эмоций. Это часто приводит к увеличению порций в попытке получить тот же уровень удовольствия, что и раньше.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила, что исключение жиров из рациона не является частью здорового питания. По ее словам, эти вещества необходимы организму для поддержания иммунитета и усвоения витаминов.