Еще два российских приложения пропали из Google Play Приложения «Одноклассники» и Mail.ru исчезли из Google Play

«Одноклассники» и Mail.ru удалили из магазина приложений Google Play вслед за сервисами «Вконтакте» и МАКС в четверг, 16 июля. При этом представители компании VK подтвердили, что все ранее загруженные сервисы функционируют как обычно, без каких-либо ограничений.

Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Приложения VK доступны для установки в официальных альтернативных магазинах, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что для обновления удаленного VK нужно нажать кнопку «Обновить» в уведомлении о новой версии или зайти в один из магазинов приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store или Xiaomi GetApps. Владельцы устройств на Android по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях в приложении VK.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает санкции Европейского союза, направленные против МАКСа. По его мнению, такие меры являются нелепыми и лишь демонстрируют репрессивную политику ЕС. Песков также отметил, что МАКС не единственный мессенджер, который подвергается давлению со стороны европейских властей.