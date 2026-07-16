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16 июля 2026 в 13:31

VK исчез из Google Play вслед за мессенджером МАКС

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Социальная сеть VK пропала из магазина онлайн-приложений Google Play вслед за национальным российским мессенджером МАКС, сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что VK и МАКС остаются доступны в RuStore и других магазинах приложений для Android.

Приложения VK и МАКС исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений, — уточнили в пресс-службе.

Обновления приложений также работают штатно. Для этого необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store или Xiaomi GetApps. Пользователи Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях в приложениях VK.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple устранить ряд условий, которые ведомство сочло дискриминационными для российских пользователей и разработчиков. Срок исполнения предписания истек, теперь ФАС может возбудить дело против корпорации.

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