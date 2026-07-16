Пугачева пытается продать свое элитное жилье со скидкой KP.RU: Пугачева продает московскую квартиру со скидкой за 380 млн рублей

Певица Алла Пугачева столкнулась с трудностями при продаже своей московской квартиры, пишет KP.RU. Цена на квартиру была снижена с первоначальной стоимости в 420 млн рублей до 390 млн рублей.

Риелторы отмечают, что продать квартиру знаменитости в нынешних условиях довольно сложно. Многие покупатели не хотят иметь дело с объектами недвижимости, владельцами которых являются известные артисты, особенно если они покинули страну.

Квартира Пугачевой площадью 303,9 кв. м. в ЖК «Филипповский» расположена недалеко от станции метро «Кропоткинская», в районе Арбата. Кадастровая стоимость объекта составляет 222 млн рублей.

До этого стало известно, что певица спрятала от санкций США элитную квартиру в Майами, которую переписала на свою дочь Кристину Орбакайте. В марте 2004 года Примадонна купила роскошную недвижимость площадью 285 «квадратов» в жилом комплексе Majestic Tower.

Ранее сообщалось, что Пугачева тайно приехала с Кипра в Юрмалу в Латвии. Вероятнее всего, она спасается от жары на острове в Средиземном море. Фанаты заметили звезду на улицах города во время прогулки с мужем — юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).