Удары возмездия ВС РФ по Украине 16 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 16 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России 16 июля нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по военным целям на территории Украины. В Киеве были атакованы предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности. Было продолжено методичное нанесение ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают об атаках ВС РФ в ночь на 16 июля официальные источники

Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что минувшей ночью Вооруженными силами Российской Федерации были нанесены групповые удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по инфраструктуре портов Одесса и Южный в Одесской области.

«Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие логистической компании ПАО „Рапид“, осуществляющее сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства; склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности „Киев-1“, осуществляющего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 „Лютый“ и разведывательных БПЛА „Лелека-100“, а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций», — сообщает военное ведомство.

Представители министерства также отметили, что в Одесской области в портах Одесса и Южный были поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Также в порту Одесса поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены: сухогруз на переходе морем в порт Черноморск, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе о. Змеиный», — уточнили в ведомстве.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем официальном канале в МАКСе акцентирует внимание на изменении характера нанесения ударов по противнику Вооруженными силами РФ.

«Системность — вот на что в этой сводке стоит смотреть. Раньше подобные удары читались как одиночные события — попали в цех, попали в резервуар, попали в судно. Сейчас в одной суточной сводке — четыре разных класса целей на двух театрах, увязанных в единый производственно-логистический контур украинской дальнобойной программы», — считает он.

Что сообщают Telegram-каналы об ударах ВС РФ по целям ВСУ 16 июля

Telegram-канал «FRONTовые Zаметки» пишет о том, что операторы войск беспилотных систем Южной группировки уничтожили автомобиль с полуприцепом с грузом ВСУ в Краматорске.

«Дроноводы группировки „Восток“ сожгли склады с боеприпасами и беспилотниками противника в Запорожской области. Расчет ударного БПЛА „Ланцет“ морской пехоты группировки „Центр“ поразил несколько единиц вражеской техники на Добропольском направлении», — говорится в публикации.

Также на Добропольском направлении военнослужащие соединения спецназа группировки войск «Центр» ликвидировали личный состав ВСУ, поразили технику и артиллерийские орудия.

«Операторы дронов 352-го мотострелкового полка группировки войск „Север“ отработали по замаскированным пунктам управления и позициям расчетов БПЛА подразделений ВСУ в Сумской области», — сообщают «FRONTовые Zаметки».

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

Telegram-канал Mash отметил, что ВС РФ уничтожили почти половину портовой инфраструктуры Украины за последние две недели. Это нанесло значительный ущерб экономике страны.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Экспорт зерна, масла и металла приносил десятки миллиардов долларов в год. Только подсолнечное масло в 2024 году принесло стране около $5 млрд. Под флагом Украины сейчас официально остаются четыре судна: один из последних активных — Mekhanik Cherevko, он стоит в болгарском Бургасе. Остальные либо давно не выходили на связь, либо работают на Дунае», — пишет Mash.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

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