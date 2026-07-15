Одесса в огне, горят склады и порты: удары по Украине 15 июля

Российские военные ночью 15 июля нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Что об этом известно, какие цели поражены, что происходит в Одессе, почему горят склады и порты?

Удары по Украине 15 июля, что известно

Российское военное ведомство сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине, основные цели находились в Одесской области.

«В результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт Одесса“) поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе узловой сборки средней дальности UJ-22 компании „Укрджет“; в порту Черноморск (государственное предприятие „Морской торговый порт Черноморск“) Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ; в порту Днепро-Бугский (государственное предприятие „Днепро-Бугский морской торговый порт“) Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — говорится в публикации.

Также ВС РФ нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах украинской армии.

«Расчет БПЛА „Герань“ нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК», — заявили в Минобороны РФ.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, всего по городу было выпущено три-четыре ракеты ракеты, целью был Приморский район Одессы, удары пришлись южнее центра города.

«Интересная деталь: в отличие от атак предыдущих дней, по этим ракетам не было ни одного пуска зенитных ракет. В активном режиме находились только истребитель МиГ-29 и мобильная группа огневой поддержки. Ни одна из ракет сбита не была. <...> Если по Х-59/69 не запускали зенитные ракеты, значит у украинской ПВО в этот момент могли быть проблемы с боекомплектом, готовностью расчетов, размещением комплексов или приоритетами прикрытия. <...> Одесский узел сейчас перегружен задачами: порт, акватория, суда, фуры, нефтехранилища, БПЛА, БЭКи, военные грузы, ремонт и западная логистика», — сообщил Лебедев.

По его информации, три ракеты пришлись на городскую промзону.

«Для Одессы промзона — важный элемент всей военной схемы города. Там могут размещаться ремонтные площадки, склады, техника, транспорт, временные пункты разгрузки, оборудование для БПЛА, связь, мастерские и все, что удобнее держать не в порту на виду, а чуть глубже в городской промышленной ткани», — говорится в публикации.

Отмечается, что крупный пожар вспыхнул на территории нефтехранилищ порта Южный в Одесской области после вчерашних ударов российских ракет и беспилотников. По сведениям Лебедева, через этот район идут не только портовые грузы, но и топливо, фуры, перегрузка, временное хранение, дальнейшая отправка по внутренним маршрутам Украины и обеспечение южного направления.

«Именно там для ВСУ начинается самое ценное: топливо, техника, беспилотники, комплектующие, связь, грузы и дальнейшая дорога на фронт», — пишет Лебедев.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, крупный пожар вспыхнул на зерновом терминале Risoil в Ильичевске Одесской области после ударов российских крылатых ракет.

«На кадрах видны огромные черные клубы дыма. И вот тут важная деталь: зерно так не горит. Такой дым больше похож на пожар по топливу, маслам, технике, резине, полимерным материалам, упаковке, складскому оборудованию или промышленным емкостям. То есть на территории терминала могло гореть не само зерно, а то, что обеспечивает работу портовой площадки: техника, склады, тара, ГСМ, масла, транспортная инфраструктура и вспомогательные объекты. Risoil в Ильичевске — часть одесского портового пояса. Там зерновая логистика давно не существует отдельно от военной. <...> Под видом обычной портовой суеты удобно прятать движение техники, комплектующих, оборудования, БПЛА, средств связи и грузов, которые дальше уходят по внутренним маршрутам Украины. Если после удара по „зерновому терминалу“ в небо поднимается густой черный дым, значит, там горела не романтическая картинка про украинский хлеб для голодающего мира. Горело то, что действительно нужно портовой логистике войны», — заключает подпольщик.

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