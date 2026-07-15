Из охранников — в премьеры Украины: кто такой Корецкий, связи с Миндичем

Из охранников — в премьеры Украины: кто такой Корецкий, связи с Миндичем

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким предложил ему возглавить правительство и обозначил задачи, которые предстоит решать новому кабмину. Ключевая из них — подготовить республику к зиме, хотя ее энергетическая система уже на грани коллапса. Что известно о Корецком, почему его называют «человеком Тимура Миндича» и изменит ли что-то его приход в украинскую политику — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Корецкого

О том, что Корецкий — один из главных претендентов на должность главы правительства, стало известно после отставки предыдущего премьера Юлии Свириденко. Зеленский сообщил о ее уходе в воскресенье, 12 июля, анонсировав смену политической стратегии Киева.

По данным «Украинской правды» («УП»), вскоре после этого состоялась встреча Зеленского с руководителем «Нафтогаза», на которой Корецкому предложили встать во главе кабмина. Тот, как сообщают источники, удивился предложению, но заявил о готовности попробовать себя в новом качестве. При этом он признал, что до конца не осознает масштаба ожидающих его вызовов.

На переговорах Зеленский обозначил задачи, которые предстоит выполнить правительству под началом нового премьера. Ключевые из них — подготовка страны к зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономики и «управление международной помощью».

«Обсудили сегодня, какие шаги нужны для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства», — написал он в соцсетях по итогам встречи.

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Кто такой Сергей Корецкий

Корецкий — ровесник Зеленского, ему 48 лет. Он родился и вырос в городе Луцке на северо-западе Украинской ССР. Там же в 2001 году окончил машиностроительный факультет местного технического университета, в котором позже получил и диплом экономиста. Кроме того, изучал нефтедобычу в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Корецкий начал карьеру в компании Continuum Group, где в студенчестве подрабатывал охранником. Получив образование, стал в ней аналитиком, а затем — замглавы аналитического департамента и финансовым директором.

В 2007-м возглавил управляющую компанию холдинга, однако спустя пять лет покинул пост топ-менеджера и начал руководить нефтяным направлением Continuum, получив в свое управление сеть заправок WOG. В конце 2017 года Корецкий основал собственную компанию по продаже газа и электроэнергии «Фортекс Энерджи», а затем открыл в Швейцарии трейдерское агентство Centurion Group SA для торговли нефтепродуктами, природным газом и сельскохозяйственной продукцией.

В 2018-м окончательно покинул Continuum Group и основал собственную сеть кафе Idealist Coffee, но вышел из этого бизнеса в 2021 году. А уже в ноябре 2022-го Корецкий получил пост главы ПАО «Укрнафта» и «Укрататнафта». Издание «Страна» писало, что его назначению могли поспособствовать связи с близким окружением Зеленского — в том числе с «кошельком» президента Тимуром Миндичем. СМИ отмечает, что незадолго до этого «Укрнафту» буквально отобрали у бывшего спонсора украинского президента, олигарха Игоря Коломойского. А так как на новой должности Корецкий зарекомендовал себя как послушный исполнитель, его повысили до главы еще более крупной корпорации — «Нафтогаза».

Сергей Корецкий Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сергей Корецкий — человек „семьи“ Зеленского, куда, помимо главы киевского режима, входят, в частности, бизнесмен Тимур Миндич и экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — рассказал NEWS.ru политолог Михаил Павлив.

Однако поставить своего приближенного на пост премьера, полагает эксперт, Зеленскому будет не так просто.

«Все дело в коррупционных скандалах. Миндич сбежал, Ермак еще на Украине, но под следствием — позиции „семьи“ серьезно пошатнулись. Между тем и в Киеве, и за пределами Украины есть влиятельные люди и группировки, которые хотели бы назначить „своего“ премьера», — добавил политтехнолог.

Составить конкуренцию главе «Нафтогаза», по мнению Павлива, может бывший премьер и действующий глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль.

«Если Корецкий — однозначно человек Зеленского, то Шмыгаль — фигура равноудаленная, компромиссная. Возможно, борьба между этими кандидатами еще впереди», — заметил он.

Что ждет новое правительство Украины

Грядущая зима, о которой начал беспокоиться Зеленский, действительно станет главным вызовом для нового кабмина Украины. Бывший премьер страны Николай Азаров обратил внимание, что на данный момент энергетика республики не обеспечена ни газом, ни углем: в подземных газохранилищах есть лишь 7 млрд куб. м голубого топлива, притом что на холодную зиму необходимо 20 млрд куб. м.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru напомнил, что Украина практически полностью лишилась своей тепловой генерации.

«Электричество пока худо-бедно есть, а как отапливать жилье, учреждения, офисы и промышленные объекты — неясно», — пояснил он.

Есть и другая серьезная трудность: совокупный госдолг Украины перед внешними и внутренними кредиторами превышает $210 млрд. Согласно прогнозу Минфина республики, к концу 2026 года этот показатель может увеличиться до $240 млрд.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с NEWS.ru назвал это колоссальной проблемой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Растет не только долг, но и дыра в бюджете. Ведь Европа обещала помощь Украине в $90 млрд, потом НАТО обещал в 2026 году $70 млрд военной помощи. Но этих денег как не было, так и нет. А государство без денег существовать не может», — заметил собеседник.

При этом, по словам эксперта, новое правительство созывается не для того, чтобы «спасти Украину», — это технически невозможно.

«Зеленский формирует кабмин „под себя“, чтобы лучше контролировать все сокращающийся поток средств с Запада. Он хочет украсть то, что еще в принципе можно», — считает Зубец.

Олейник и вовсе не исключает, что нынешний кабинет министров — последний в истории нынешней Украины.

«Придет Корецкий, Шмыгаль или кто-то еще — уже неважно. Мы наблюдаем агонию», — заключил экс-нардеп.

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