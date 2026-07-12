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12 июля 2026 в 15:46

Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины

«Страна»: Корецкий назван главным кандидатом на пост премьера Украины

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
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Возможная смена премьер-министра Украины связана с обсуждением кандидатуры генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого называют одним из основных претендентов на этот пост, сообщает «Страна» со ссылкой на источники. Корецкий считается человеком Тимура Миндича, которого, в свою очередь, называют «кошельком» Владимира Зеленского.

По данным источника, окружение президента Украины привлекло Корецкого в конце 2022 года для управления «Укрнафтой», после чего он возглавил «Нафтогаз». Ранее он руководил сетью автозаправок WOG.

Также утверждается, что после коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского Корецкий пытался изменить свой публичный образ. Возможную отставку премьер-министра Юлии Свириденко они связывают с внутренними конфликтами и проверками со стороны НАБУ.

Ранее народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Свириденко после отставки может стать послом страны в США. По его словам, в ближайшее время будет полностью обновлен состав правительства страны.

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