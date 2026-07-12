Названа вероятная должность премьера Украины Свириденко после отставки Депутат Рады Железняк: Свириденко может стать послом Украины в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки может стать послом страны в США, предположил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время будет полностью обновлен состав правительства страны.

Свириденко, похоже, будет послом в США, — заявил он.

Среди возможных преемников Свириденко чиновник назвал генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, министра обороны Михаила Федорова, мэра Харькова Игоря Терехова, а также экс-главу кабинета министров Украины Дениса Шмыгаля. Он подчеркнул, что уход Свириденко является вынужденным шагом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сменить руководство правоохранительных органов страны. Он отметил, что в ближайшее время должна быть ускорена трансформация государственных компаний для подготовки к грядущей зиме.

До этого Железняк сообщил, что по предложению Зеленского действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.