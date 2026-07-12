Зеленский анонсировал смену руководства силовых структур Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о намерении сменить руководство правоохранительных органов страны. По его словам, в ближайшее время должна быть ускорена трансформация государственных компаний для подготовки к грядущей зиме.

Я рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководства правоохранительных органов, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. Обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины, уточнил он.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что по предложению Зеленского действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет 20-й раз, когда парламент утвердит эти меры.