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12 июля 2026 в 15:16

Зеленский анонсировал смену руководства силовых структур Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о намерении сменить руководство правоохранительных органов страны. По его словам, в ближайшее время должна быть ускорена трансформация государственных компаний для подготовки к грядущей зиме.

Я рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководства правоохранительных органов, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. Обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины, уточнил он.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что по предложению Зеленского действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет 20-й раз, когда парламент утвердит эти меры.

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