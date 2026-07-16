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16 июля 2026 в 15:06

Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу

Азаров: назначенный премьером Украины Корецкий скомпрометирован

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Назначенный премьер-министром Украины Сергей Корецкий скомпрометирован связями с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, и поэтому будет полностью подконтролен Западу, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. Бывший глава правительства также охарактеризовал Корецкого как человека «практически ниоткуда», связав его карьерный взлет с деятельностью на «Укрнафте» после отстранения Игоря Коломойского.

У НАБУ есть огромное количество записей, где звучит его голос. Поэтому американцам абсолютно ясно, что это за кадр, но он их устраивает. Он человек скомпрометированный, в принципе, будет такой же послушный, как и Зеленский, — сказал Азаров.

Ранее Верховная рада утвердила Корецкого на должность премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 289 парламентариев, а один высказался против.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru заявил, что новому премьер-министру Украины не дадут повлиять на политический курс страны. По его словам, украинские политики — лишь марионетки, действующие по указке британских кураторов и президента Владимира Зеленского.

Европа
Украина
Сергей Корецкий
Тимур Миндич
Николай Азаров
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