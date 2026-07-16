Политолог ответил, изменит ли курс новый премьер-министр Украины Корецкий

Новому премьер-министру Украины Сергею Корецкому не дадут повлиять на политический курс страны, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, украинские политики — лишь марионетки, действующие по указке британских кураторов и президента Владимира Зеленского.

России должно быть абсолютно все равно насчет перестановок во власти Украины. Сколько было этих фигур, которые не решали абсолютно ничего. Эти люди поставлены для одного: выпрашивать деньги. Это страна-попрошайка, которая живет на то, что ей дадут. Функции украинских министров направлены на то, чтобы финансовые потоки шли в нужные карманы. Корецкий из окружения [Тимура] Миндича (украинский бизнесмен. — NEWS.ru), которого считают кошельком Зеленского, а значит, это назначение не изменит ничего. Все главные решения в Киеве принимают британские кураторы, Зеленский и Евросоюз. Остальные фигуры там — марионетки, которых можно менять с любой скоростью, — высказался Светов.

Ранее Верховная рада утвердила Корецкого на должность премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 289 парламентариев, а один высказался против.