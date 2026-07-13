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13 июля 2026 в 19:51

В Раду поступило заявление об отставке Свириденко

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, написал спикер парламента Руслан Стефанчук в своих соцсетях. По его словам, депутаты рассмотрят документ в ближайшее время в установленном законом порядке.

Благодарен Юлии Анатольевне за ее работу во главе правительства в крайне сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский союз. Желаю успехов в будущих начинаниях, — написал Стефанчук.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сравнил отставку Свириденко с перестановкой мебели в борделе. По его мнению, это решение принял не лично президент Украины Владимир Зеленский, а западные страны. Он отметил, что такая перестановка кадров — признак стремительно развивающегося политического и военного кризиса.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал отставку нынешнего премьер-министра как очередной перелом контроля за потоками помощи из-за рубежа. По его мнению, власти Украины ожидают новых денег.

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