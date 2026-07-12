Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 18:10

В МИД России раскрыли причину смены правительства

Мирошник объяснил смену правительства Украины переделом контроля за помощью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы по смене правительства Украины являются очередным переделом контроля за потоками иностранной помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, которые передает ТАСС, решение о перестановках в украинском правительстве было принято под давлением внешних сил.

В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство. В почетную ссылку на должность посла Киева в США отправляется чрезвычайно исполнительная госпожа [Юлия] Свириденко, больше известная как «стюардесса [бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея] Ермака», — сказал он.

Мирошник отметил, что Свириденко за время работы на посту премьера не запомнилась значимыми инициативами. По его словам, она исполняла поручения руководства страны, за что «отправляется в США, а не под следствие». Также дипломат заявил, что смена правительства связана с необходимостью «зачистки кадрового наследия» Ермака. По словам дипломата, дальнейшие перестановки могут затронуть профильных министров, а решения по руководителям МИД и Минобороны будут приниматься Зеленским.

Ранее сообщалось, что одной из причин смены правительства Украины могло стать стремление Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, между ними давно сохраняются напряженные отношения.

Европа
Украина
Родион Мирошник
МИД РФ
правительства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более миллиона жителей пострадали из-за наводнения в Бангладеш
США лишились ярого русофоба, перезагрузка скорой, смерть звезды: что дальше
В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших
Неожиданная причина заставила реакторы французских АЭС замолчать
В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом
Американский журналист раскрыл детали ударов США по целям в Иране
Глава ФИФА рассказал, как часто общается с Трампом
Мизулина раскритиковала Минпросвещения из-за «мармеладных фекалий»
Интенсивные дожди, заморозки и первый снег: погода в Москве в октябре
Оперштаб раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Взрывы прозвучали в районе Ормузского пролива
Три человека погибли в результате атаки дрона на гражданский автомобиль
Обманувшие Минобороны мошенники не смогли обжаловать приговор
МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу
Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием
«Был воинственным»: Трамп раскрыл содержание последнего разговора с Грэмом
Собянин сообщил об атаке ВСУ на Москву
Сотрудник ТЦК погиб во Львове в день начала протестов против военкомов
«Недопустимо»: цензура ЕК привела в бешенство европейского губернатора
«Перевести стрелки»: Мирошник заявил о попытке Зеленского уйти от обвинений
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.