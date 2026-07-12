Планы по смене правительства Украины являются очередным переделом контроля за потоками иностранной помощи, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, которые передает ТАСС, решение о перестановках в украинском правительстве было принято под давлением внешних сил.

В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство. В почетную ссылку на должность посла Киева в США отправляется чрезвычайно исполнительная госпожа [Юлия] Свириденко, больше известная как «стюардесса [бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея] Ермака», — сказал он.

Мирошник отметил, что Свириденко за время работы на посту премьера не запомнилась значимыми инициативами. По его словам, она исполняла поручения руководства страны, за что «отправляется в США, а не под следствие». Также дипломат заявил, что смена правительства связана с необходимостью «зачистки кадрового наследия» Ермака. По словам дипломата, дальнейшие перестановки могут затронуть профильных министров, а решения по руководителям МИД и Минобороны будут приниматься Зеленским.

Ранее сообщалось, что одной из причин смены правительства Украины могло стать стремление Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова. По данным СМИ, между ними давно сохраняются напряженные отношения.