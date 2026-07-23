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23 июля 2026 в 16:36

Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах

Мишустин: ситуация в приграничных районах находится на особом контроле

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация в приграничных регионах находится на особом контроле руководства России, заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время заседания членов кабмина. Он отметил важность работы соцучреждений на местах и обеспечения жителей всем необходимым. Запись опубликована на канале правительства на платформе Rutube.

Ситуация там (в приграничных районах. — NEWS.ru) находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт, — заявил Мишустин.

Он отметил, что нужны четкие профессиональные действия по обслуживанию коммунальных и энергетических систем в приграничных регионах. Так, правительство выделило практически 3 млрд и 300 млн рублей Белгородской области на компенсацию затрат.

Ранее Мишустин положительно высказался о достижениях Ростеха. По его словам, сотрудники госкорпорации добиваются отличных результатов вопреки санкциям.

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