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15 июля 2026 в 10:19

«Несмотря на беспрецедентные санкции»: Мишустин оценил успехи Ростеха

Мишустин: Ростех создает критически необходимые технологии невзирая на санкции

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Предприятия Ростеха успешно создают критически необходимые технологии невзирая на антироссийские санкции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках встречи с гендиректором корпорации Сергеем Чемезовым. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, Ростех решает большой спектр поставленных перед ним государственных задач.

Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий Ростеха продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующие, оборудование. Разрабатывают инновационные системы, цифровые решения, — отметил Мишустин.

Ранее в Ростехе сообщили, что компания «РТ — проектные технологии» впервые представила комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников. Система может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. Конструкция «Паутины» включает несущие колонны, силовую сеть и опоры.

До этого стало известно, что входящая в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли весь цикл наземных и летных испытаний.

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Михаил Мишустин
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