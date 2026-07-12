Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины

Одним из мотивов смены правительства на Украине стало стремление президента Владимира Зеленского избавиться от министра обороны Михаила Федорова, с которым у главы государства давно сложились напряженные отношения, сообщает «Страна». Авторы отметили, что недавно Зеленский публично указал Министерству обороны на проблемы с принудительной мобилизацией.

У Федорова сейчас имеется влиятельное лобби в лице грантовых организаций, патронируемых европейскими структурами. Поэтому, как пишет издание, пока не ясно, удастся ли реализовать план по его отстранению. Однако в случае отставки премьера в отставку уходит и весь кабинет министров.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. Он заявил, что обновление состава правительства было необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины. По словам Зеленского, она предусматривала назначение ответственных за ключевые внешнеполитические направления, включая отношения с США и Евросоюзом.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что министр обороны Украины может занять пост премьер-министра после отставки Свириденко. По его мнению, переформатирование правительства способно привести к серьезному политическому кризису в стране.