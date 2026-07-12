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12 июля 2026 в 15:53

Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко

Экс-нардеп Килинкаров: глава МО Украины Федоров может стать премьер-министром

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
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Министр обороны Украины Михаил Федоров может занять пост премьер-министра после отставки Юлии Свириденко, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, переформатирование правительства может привести к серьезному политическому кризису в стране.

Уже давно обсуждается вопрос, что одна из самых влиятельных финансово-промышленных групп, подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку, хочет провести на пост премьер-министра нынешнего министра обороны Федорова. Если, конечно, они эту позицию продавят, то, я думаю, мы увидим на этом посту министра обороны Федорова. Если нет, значит, [Владимир] Зеленский (президент Украины. ― NEWS.ru) будет продвигать кого-то из своих. Напомню, Свириденко — это еще назначенец [Андрея] Ермака (экс-глава офиса президента Украины. ― NEWS.ru). Думаю, что эта внутренняя борьба, вероятно, приведет к переформатированию правительства. Однако возникает вопрос: хватит ли у них голосов в Верховной раде для того, чтобы назначить нового? Это большой вопрос. Может возникнуть серьезный кризис внутри Украины — это очень рискованное решение, ― сказал Килинкаров.

Он отметил, что назначение на должность премьер-министра зависит от влияния той или иной финансовой группы на Верховную раду. Без голосования в парламенте реализовать это решение невозможно, уточнил собеседник.

Ранее Зеленский предложил Свириденко возглавить новое направление в работе с одним из ключевых партнеров Киева. Глава государства пояснил, что обновление правительства связано с изменением политической стратегии страны.

Европа
Украина
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
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