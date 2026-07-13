Экс-депутат Рады объяснил отставку премьера Украины фразой из анекдота Экс-депутат Рады Олейник сравнил отставку Свириденко с «перестановкой в борделе»

Отставка премьера Украины Юлии Свириденко — это фактически «перестановка мебели в борделе», сказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru. По его словам, Запад, как в анекдоте, чтобы «не менять девочек, меняет местами кровати».

Смена состава кабмина — не столько инициатива [президента Украины Владимира] Зеленского, сколько решение стран Запада. Это как в анекдоте: чтобы «не менять девочек», то есть саму киевскую хунту, Запад «меняет местами кровати», — с иронией отметил Олейник.

Он отметил, что так партнеры Киева пытаются продемонстрировать миру «новую Украину». Однако на самом деле смена правительства меньше чем через год работы — свидетельство стремительно развивающегося политического и военного кризиса, считает бывший парламентарий.

Отступление ВСУ по всему фронту, потеря Константиновки, экономический и демографический кризис, огромный госдолг — за все это должен кто-то ответить. Зеленскому сказали: «Вали все на министров и меняй правительство», — отметил экс-нардеп.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров. По словам главы государства, обновление состава правительства необходимо в рамках изменения политической стратегии Украины.