«Дырявый купол»: США оказались беззащитны перед ракетами союзника России

Вооруженные силы Китая провели запуск баллистической ракеты с подлодки в Желтом море. Испытания вызвали панику в США: Госдепартамент призвал Пекин уведомлять обо всех последующих пусках. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что опасения Штатов не беспочвенны — американские власти осознали, что их территория стала уязвимой для вооружений сразу нескольких стран. Что предпримет Америка для своей защиты и поможет ли ей нашумевший проект «Золотой купол» — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Желтом море

6 июля стало известно, что КНР запустила баллистическую ракету с борта ракетной подводной лодки стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море. Это произошло спустя несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи: стороны договорились о создании альянса «Океан мира», нацеленного на борьбу с присутствием Китая в регионе. Впрочем, представители Вооруженных сил КНР уточнили, что запуск был плановым и не приурочен ни к каким политическим событиям.

За испытаниями пристально следили в США. Официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот, комментируя события в Желтом море, заявил:

«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в содержательных дискуссиях по контролю над вооружениями и взять на себя обязательство регулярно уведомлять обо всех пусках баллистических ракет межконтинентальной дальности и космических запусках в соответствии с обязательствами, взятыми на себя всеми остальными членами ядерной „пятерки“», — отметил он.

Запуск прошел на фоне совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что маневры не направлены против третьих стран, а также подчеркнул: испытывать ракеты и заниматься военным строительством — суверенное право КНР.

Китайская субмарина «Тип 094» Фото: Chinese Navy Li Ziheng/IMAGO/Global Look Press

Чего испугались в США

Минувшей весной в США был обнародован доклад американской разведки, в котором обозначены пять стран, представляющих основную угрозу для безопасности Штатов. В документе утверждается, что они проводят исследования и разработки новых или традиционных систем доставки ракет с обычными или ядерными боеголовками, которые способны поразить американскую территорию. В список попали Россия, Китай, КНДР, Иран и Пакистан.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил: по мнению американского руководства, основная «угроза» для безопасности США исходит все-таки от КНР.

«США уже готовятся к военному противостоянию с Китаем и понимают, что у них как минимум три огромные проблемы. Первая — большая территория, которую невозможно прикрыть системами ПВО. Вторая — страна окружена океанами, в которых полно подводных лодок, в том числе с баллистическими ракетами. Третья — отсутствие серьезного опыта в отражении ракетных атак», — перечислил эксперт.

Он напомнил, что на данный момент в активе у Америки лишь небольшой опыт противостояния с Ираном, но и он носит скорее негативный характер: Штаты так и не смогли защитить свои базы от иранских ракет.

«Китай в то же время демонстрирует свои баллистические возможности — и не зря. Он подает сигнал: если вы будете натравливать на нас Австралию, Фиджи и другие страны, мы можем ответить ударом по вашей территории. Потому США и нервничают», — уверен собеседник.

Как США готовятся к защите

Сейчас США пытаются защититься от потенциального нападения с помощью системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Это масштабный проект обороны Северо-Американского континента от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников. С его помощью Штаты намерены защитить хотя бы свою критическую инфраструктуру, включая энергосистемы, ядерные объекты и военные базы.

Система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», Дональд Трамп на встрече с официальными лицами и сотрудниками в Овальном кабинете Фото: Joyce N. Boghosian/via Globallookpress.com/Global Look Press

Основная задача системы — перехватывать ракеты в первые две минуты после запуска. Бывший командующий Центральным командованием США генерал в отставке Фрэнк Маккензи в эфире CBS News отмечал, что именно в этот временной промежуток боеприпас движется по «предсказуемому маршруту», не маневрируя и не используя системы для обмана радаров.

Чтобы осуществить перехват на таком раннем этапе, необходима «поддержка из космоса». По информации агентства Reuters, проект «Золотого купола» предполагает создание группировки спутников численностью от 400 до 1000 единиц. Вдобавок к ним США потребуются 200 ударных спутников, оснащенных кинетическими перехватчиками или лазерами для уничтожения. Фактически речь идет о продолжении проекта «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), который был предложен Рональдом Рейганом еще в начале 1980-х.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru назвал СОИ авантюрой, которую когда-то выгодно «скормили» СССР.

«Мы купились и начали с американцами соревноваться. В итоге эта гонка стала одной из причин распада СССР — мы ее не потянули. Так вот, „Золотой купол“ — такая же авантюра», — считает он.

Эксперт напомнил, что Израиль при поддержке США уже построил систему ПРО «Железный купол», якобы защищающую от любого количества БПЛА и ракет.

«Но война с палестинцами и Ираном показала, что „Железный купол“ дырявый. Он не способен прикрыть даже маленький Израиль. А „Золотой купол“ не прикроет США, которые в сотни раз больше. По сути, это „распилочный“ проект: способ украсть деньги из бюджета Пентагона», — убежден Дандыкин.

Момент выхода стратегической ракеты из-под воды после пуска из атомной подводной лодки стратегического назначения ВМС Народно-освободительной армии Китая Фото: Li Xiangchao/XinHua/Global Look Press

Ожидается, что к концу 2028 года будет готов только демонстрационный вариант «Золотого купола». Когда же он начнет действовать — неясно. И для США, по мнению собеседника NEWS.ru, это плохой знак.

«Напряженность между США и Китаем растет. КНР активно развивает свой военно-морской флот. По числу кораблей китайцы уже обогнали американцев. Сейчас, запуская ракеты, они демонстрируют возможности своих подводных лодок. И Штатам пока особо нечем ответить», — заключил Дандыкин.

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