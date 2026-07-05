Контр-адмирал раскрыл цель совместных учений российско-китайской флотилии

Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» нацелены на укрепление стратегического партнерства и поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил РИА Новости руководитель маневров от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько. По его словам, такие тренировки служат исключительно делу мира на море.

Уверен, что в ходе предстоящих совместных встреч и совместных мероприятий мы сможем продолжить славные традиции военно-морского братства, обменяться бесценным профессиональным опытом. И еще раз подтвердить нашу общую приверженность делу мира и стабильности на море, — подчеркнул Синько.

Заявление прозвучало в китайском городе Циндао на торжественной церемонии встречи отряда кораблей Тихоокеанского флота. Российские боевые корабли прибыли на военно-морскую базу провинции Шаньдун для участия в масштабных маневрах. Сами мероприятия пройдут в акватории Желтого моря в период с 6 по 13 июля.

В этом году от России в море выйдут крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно. Китайская сторона задействует в маневрах эсминцы, фрегат, субмарину и суда обеспечения.

Ранее экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» провел учения по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки. Мероприятия прошли в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке.