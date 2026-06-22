Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины

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22 июня 2026 в 13:09

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В заливе Петра Великого прошли учения по спасению экипажа подлодки «Уфа»

Спасательное судно «Игорь Белоусов» Спасательное судно «Игорь Белоусов» Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
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Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» провел учения по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки, заявила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России. Мероприятия прошли в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке.

По замыслу учений, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» в результате условной аварии осуществила покладку на грунт на глубине более 70 метров, — говорится в сообщении.

Для проведения спасательных работ на воду спустили автономный глубоководный аппарат АС-40. После погружения он пристыковался к комингс-площадке подводной лодки, подал туда воздух, технические жидкости и электропитание. Затем подводники переместились в глубоководный комплекс «Дельфин» с пятью барокамерами, где была развернута амбулатория с необходимым медицинским оборудованием.

Ранее сообщалось, что подводные лодки проекта «Ясень-М» могут решать полный спектр задач военно-морского флота почти в любом районе океана и оставаться незаметными. На судостроительном предприятии «Севмаш» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер этого проекта под названием «Мурманск».

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Дальний Восток
ВМФ РФ
подводные лодки
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