Американские и китайские истребители устроили «воздушную дуэль» Yonhap: истребители ВВС США и Китая вступили в противостояние над Желтым морем

Американские и китайские истребители сошлись в воздушном противостоянии над Желтым морем, сообщило агентство Yonhap. Инцидент произошел в среду, 18 февраля, когда несколько F-16 с базы ВВС США в Южной Корее выполняли учебный полет.

Самолеты находились в международных водах между зонами ПВО двух стран. В этот момент Китай поднял в воздух свою боевую авиацию. До боевого столкновения не дошло, все ограничилось коротким противостоянием.

Американское командование заранее предупредило южнокорейских военных о полетах, но детали не раскрыло. Ни в Сеуле, ни в Вашингтоне инцидент официально не комментируют.

Отмечается, что произошло это на фоне изменения стратегии Соединенных Штатов в регионе. Пентагон считает, что Южная Корея может сдерживать КНДР при минимальной поддержке Америки.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление министра обороны страны Пита Хегсета о планах доминировать в морском пространстве, заявил, что Военно-морские силы США не смогут добиться глобального превосходства. Он отметил, что на текущий момент наиболее быстрыми темпами в этой области развивается Китай, и у американцев нет шансов его опередить.