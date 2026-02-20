Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:25

Американские и китайские истребители устроили «воздушную дуэль»

Yonhap: истребители ВВС США и Китая вступили в противостояние над Желтым морем

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские и китайские истребители сошлись в воздушном противостоянии над Желтым морем, сообщило агентство Yonhap. Инцидент произошел в среду, 18 февраля, когда несколько F-16 с базы ВВС США в Южной Корее выполняли учебный полет.

Самолеты находились в международных водах между зонами ПВО двух стран. В этот момент Китай поднял в воздух свою боевую авиацию. До боевого столкновения не дошло, все ограничилось коротким противостоянием.

Американское командование заранее предупредило южнокорейских военных о полетах, но детали не раскрыло. Ни в Сеуле, ни в Вашингтоне инцидент официально не комментируют.

Отмечается, что произошло это на фоне изменения стратегии Соединенных Штатов в регионе. Пентагон считает, что Южная Корея может сдерживать КНДР при минимальной поддержке Америки.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя заявление министра обороны страны Пита Хегсета о планах доминировать в морском пространстве, заявил, что Военно-морские силы США не смогут добиться глобального превосходства. Он отметил, что на текущий момент наиболее быстрыми темпами в этой области развивается Китай, и у американцев нет шансов его опередить.

США
Китай
истребители
Желтое море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
В Росстандарте внесли ясность в слухи о бананах короче 14 сантиметров
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.