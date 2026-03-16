16 марта 2026 в 02:08

СБУ задержала сотрудника НАБУ

СБУ задержала сотрудника НАБУ в Сумах по обвинению в коллаборационизме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники СБУ задержали работника НАБУ на блокпосту в Сумах, сообщили в Telegram-канале организации. По информации НАБУ, причиной якобы стал коллаборационизм, так как родители задержанного живут в регионах, вошедших в состав России в 2022 году.

В ведомстве назвали задержание своего сотрудника безосновательным. Антикоррупционное бюро начало расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

До этого аналитики предположили, что задержание Галущенко может рассматриваться как элемент политики США, направленной на то, чтобы подтолкнуть Зеленского к принятию мирного соглашения. Эксперты выдвинули версию, что если глава Украины продолжит отвергать уступки, то еще больше его соратников станут фигурантами уголовных дел.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может отказаться от дальнейшей помощи Киеву из-за коррупционного скандала, связанного с Галущенко. При этом, по словам эксперта, европейцы вновь закроют глаза на происходящее на Украине, потому что они попросту смирились с тем, что их помощь оседает в карманах высокопоставленных коррупционеров.

СБУ задержала сотрудника НАБУ
