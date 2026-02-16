Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:35

Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко

Политолог Блохин: Трамп может отказать Киеву в помощи из-за скандала с Галущенко

Президент США Дональд Трамп может отказаться от дальнейшей помощи Киеву из-за коррупционного скандала, связанного с бывшим министром энергетики Украины Германом Галущенко, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Запад же, по его мнению, вновь закроет глаза на противоправные действия украинских должностных лиц.

Если удалось замять скандал с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), то скандал с Галущенко, я думаю, на Западе сойдет на нет. То есть украинская коррупция является для западников нормой, они к этому привыкли. Для Трампа это как бы дополнительное обоснование выйти с Украины: либо снизить, либо вообще отказаться от поддержки Киева. А для европейцев такие ситуации вообще не критичны. Они рассматривают коррупцию как сопутствующий ущерб. На Западе думают: «Да, она дорого обходится, но лучше мы будем тратить эти фантики, доллары и евро, чем будем жертвовать жизнями солдат-натовцев, пусть лучше погибают украинцы», — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес Галущенко ничего не изменят, поскольку о коррупции на Украине говорили задолго до начала СВО, но Запад продолжает это игнорировать. Однако, по словам политолога, это может стать дополнительным поводом для Вашингтона дистанцироваться от Киева.

Ранее сообщалось, что Галущенко обвиняют в создании преступной группы и отмывании денег. Его связывают с «делом Миндича», в котором фигурируют хищения в области медиа, энергетики и государственных закупок.

коррупция
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
