Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, обвиняемого в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, такое решение связано с болезнью военного.

У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, — сказал источник.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По его информации, экс-замминистру обороны вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В сообщении говорится, что в период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали за это вознаграждения.

Кроме того Telegram-канал Mash сообщал, что имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом, по данным канала, в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей. Также он указывал недвижимость площадью от 12 до 36,8 тыс. «квадратов» и три автомобиля.