Финансист ответил, кто может купить пенсионные коэффициенты Финансист Балынин: самозанятые и безработные могут купить пенсионные баллы

Самозанятые и безработные могут купить пенсионные коэффициенты, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что такая возможность есть и у граждан РФ, живущих за границей.

Действующим пенсионным законодательством установлено, что в нем могут принять участие ряд категорий граждан. В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане), — рассказал Балынин.

Финансист объяснил, что совершить покупку можно на портале «Госуслуги», в приложении «Мой налог» или при личном обращении. Он подчеркнул, что информация о новом количестве баллов отобразится автоматически до 1 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что для выхода на страховую пенсию по старости россиянам необходимо выполнить три ключевых условия. Требуется достичь установленного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).