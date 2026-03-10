Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:38

Финансист ответил, кто может купить пенсионные коэффициенты

Финансист Балынин: самозанятые и безработные могут купить пенсионные баллы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самозанятые и безработные могут купить пенсионные коэффициенты, рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что такая возможность есть и у граждан РФ, живущих за границей.

Действующим пенсионным законодательством установлено, что в нем могут принять участие ряд категорий граждан. В частности, к ним относятся самозанятые, граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории России, физические лица в целях уплаты страховых взносов в фонд за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование (по сути, это все неработающие граждане), — рассказал Балынин.

Финансист объяснил, что совершить покупку можно на портале «Госуслуги», в приложении «Мой налог» или при личном обращении. Он подчеркнул, что информация о новом количестве баллов отобразится автоматически до 1 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что для выхода на страховую пенсию по старости россиянам необходимо выполнить три ключевых условия. Требуется достичь установленного возраста, иметь страховой стаж не менее 15 лет и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

пенсии
баллы
покупки
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.