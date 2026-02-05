Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году

Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году Минздрав РФ: для поступления в медвуз надо набрать на ЕГЭ не менее 50 баллов

Министерство здравоохранения Российской Федерации определило минимальные проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов медицинских университетов в 2026 году, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Новые требования касаются как столичных, так и региональных вузов.

Для поступления в ведущий Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» потребуется набрать не менее 55 баллов по каждому из предметов: русский язык, биология и химия. В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова для «Медицинской биохимии» установлен порог в 50 баллов по русскому языку, биологии, математике и химии.

На «Фармации» в том же вузе нужно получить те же 50 баллов по русскому, биологии и химии. Данные нормы также распространяются на крупные региональные университеты, такие как Казанский, Дальневосточный и Воронежский государственные медицинские вузы.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы. Как сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков, по информатике планка повысилась на один балл (до 45).