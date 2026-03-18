В ГД объяснили идею отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей

Женщин, которые не хотят иметь детей, не будут принуждать посещать психолога, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Так он прокомментировал новость об утвержденном Минздравом документе, предусматривающем направление таких девушек к специалистам. По словам парламентария, мера призвана поспособствовать оказанию информационной и психологической поддержки.

Новость [о направлении не желающих иметь детей женщин к психологу] сейчас неправильно подается на некоторых ресурсах. Это не обязывает посещать специалиста. Я считаю, инициатива очень хорошая и направлена на поддержку тем девушкам, которые хотят поинтересоваться или обследоваться на предмет своего репродуктивного здоровья. Это очень большая помощь, — сказал Огуль.

