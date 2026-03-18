18 марта 2026 в 15:06

В ГД объяснили идею отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей

Депутат Огуль: не желающих иметь детей женщин не заставят посещать психолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщин, которые не хотят иметь детей, не будут принуждать посещать психолога, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Так он прокомментировал новость об утвержденном Минздравом документе, предусматривающем направление таких девушек к специалистам. По словам парламентария, мера призвана поспособствовать оказанию информационной и психологической поддержки.

Новость [о направлении не желающих иметь детей женщин к психологу] сейчас неправильно подается на некоторых ресурсах. Это не обязывает посещать специалиста. Я считаю, инициатива очень хорошая и направлена на поддержку тем девушкам, которые хотят поинтересоваться или обследоваться на предмет своего репродуктивного здоровья. Это очень большая помощь, — сказал Огуль.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявил, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами в рамках ОМС, могут провести экспертизу своего лечения. Для этого, по его словам, достаточно обратиться в свою страховую компанию, которая выдала полис.

Госдума
Минздрав
дети
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предрекли катастрофу после окончания конфликта с Россией
Юрист объяснил, сохраняется ли авторское право за создателями ИИ-контента
Стало известно о жертвах пожара в БЦ Turas на юге Москвы
Депутата Свинцова исключили из ЛДПР
СК возбудил дело о взятках против судей в отставке
«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ
«Баба Ванга» сделала пугающее пророчество о войне в Иране
Вымогатель требовал у похищенного бизнесмена 150 млн рублей и поплатился
Энергодар остался без света после артобстрела
В Совфеде раскрыли циничный план Украины по экстрадиции археолога Бутягина
Захарова оценила ущерб мировой экономике от кризиса вокруг Ирана
«Тайный промысел Бога»: раскрыто пророчество о России, которому 190 лет
В США рассказали, как ситуация с Ормузским проливом отражается на войне
Инфекционист предупредила, какие заболевания переносят клещи и комары
Примаков сравнил выдавших Бутягина Украине польских чиновников с тварями
Сон как ритуал: как текстиль формирует вечерние привычки
Захарова выступила с призывом к Кабулу и Исламабаду после новой трагедии
Внебрачный сын Бедроса Киркорова предложил способ увековечить память отца
Военэксперт ответил, почему ВСУ не сдадут Славянск и Краматорск
Ситуация в Дубае 18 марта: удары Ирана разносят регион, Трамп «кинул» ОАЭ
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
