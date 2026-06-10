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10 июня 2026 в 12:46

Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры

Аналитик Муртазин: рисков в использовании старых роутеров нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Старые роутеры использовать безопасно, рассказал НСН аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что со временем такая техника может начать хуже работать.

Рисков в использовании старых роутеров в принципе нет. Главное — настроить пароль, отличный от пароля по умолчанию. Проблема заключается в том, что 2,4 ГГц — это очень забитый диапазон, такие роутеры работают на меньшем расстоянии, падает скорость передачи данных, если у вас много устройств, — рассказал Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что крупные компании могут провести замену за условную стоимость в один рубль. По его словам, часто пользователи не хотят заниматься вопросом замены устаревших моделей.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что штраф за использование Wi-Fi соседа может достигать 200 тыс. рублей. Он отметил, что для привлечения к ответственности потребуются четкие доказательства.

Общество
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