Аналитик ответил, опасно ли использовать старые роутеры Аналитик Муртазин: рисков в использовании старых роутеров нет

Старые роутеры использовать безопасно, рассказал НСН аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что со временем такая техника может начать хуже работать.

Рисков в использовании старых роутеров в принципе нет. Главное — настроить пароль, отличный от пароля по умолчанию. Проблема заключается в том, что 2,4 ГГц — это очень забитый диапазон, такие роутеры работают на меньшем расстоянии, падает скорость передачи данных, если у вас много устройств, — рассказал Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что крупные компании могут провести замену за условную стоимость в один рубль. По его словам, часто пользователи не хотят заниматься вопросом замены устаревших моделей.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что штраф за использование Wi-Fi соседа может достигать 200 тыс. рублей. Он отметил, что для привлечения к ответственности потребуются четкие доказательства.