В МВД рассказали, зачем мошенники пытаются получить доступ к роутеру

Преступники пытаются получить доступ к роутерам пользователей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве указали, что с помощью маршрутизатора злоумышленник фактически может контролировать весь интернет-трафик в сети и все подключенные устройства, передает ТАСС.

Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома, — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что среди основных задач аферистов — перехват данных. Изменив настройки, например DNS, злоумышленник может перенаправлять пользователя на фальшивые сайты и получать логины, пароли и платежные данные.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.

До этого выяснилось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.