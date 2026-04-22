22 апреля 2026 в 10:43

В МВД рассказали, зачем мошенники пытаются получить доступ к роутеру

МВД: мошенники пытаются получить доступ к роутеру для перехвата данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Преступники пытаются получить доступ к роутерам пользователей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве указали, что с помощью маршрутизатора злоумышленник фактически может контролировать весь интернет-трафик в сети и все подключенные устройства, передает ТАСС.

Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома, — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что среди основных задач аферистов — перехват данных. Изменив настройки, например DNS, злоумышленник может перенаправлять пользователя на фальшивые сайты и получать логины, пароли и платежные данные.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.

До этого выяснилось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.

Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

