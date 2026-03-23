Как мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных отелей

Аферисты обманывают россиян, создавая поддельные сайты отелей, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. По его словам, в настоящий момент это самая распространенная мошенническая схема в сфере отдыха и туризма.

В основном мошеннические схемы — это липовые сайты отеля. Вот это примерно 90% мошеннических схем, — отметил Мкртчян.

Он добавил, что там специально выставляется низкий ценник. После этого человек приезжает по адресу, но никакого бронирования отель не подтверждает, его «там никто не ждет», пояснил он.

Ранее сообщалось, что аферисты начали атаковать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках. Злоумышленники изучают историю покупок пользователей, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более низкой цене и в итоге похищают деньги.

До этого выяснилось, что мошенники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.