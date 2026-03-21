Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 05:53

Мошенники научились обманывать россиян через маркетплейсы

РИА Новости: мошенники придумали схему обмана с дешевым товаром на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аферисты начали взламывать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, передает РИА Новости. В материале указано, что злоумышленники изучают истории покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, по итогу крадут средства.

Злоумышленники отслеживают покупки пользователей на маркетплейсах и специализированных сайтах, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по уникальной цене, — говорится в публикации.

Для этого мошенники звонят потенциальному покупателю под видом владельца небольшого магазина. В случае, если человек поддался на уговоры, ему присылают ссылку якобы для предоплаты заказа, что на самом деле оказывается обманом.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

До этого выяснилось, что мошенники создают поддельные сайты турфирм, детских лагерей и объявления о сезонной подработке, чтобы украсть деньги. Злоумышленники также размещают поддельные QR-коды на прокатных самокатах и обманывают абитуриентов и их родителей, представляясь сотрудниками образовательных учреждений.

мошенники
аферисты
покупки
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.