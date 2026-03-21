Мошенники научились обманывать россиян через маркетплейсы РИА Новости: мошенники придумали схему обмана с дешевым товаром на маркетплейсах

Аферисты начали взламывать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, передает РИА Новости. В материале указано, что злоумышленники изучают истории покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, по итогу крадут средства.

Для этого мошенники звонят потенциальному покупателю под видом владельца небольшого магазина. В случае, если человек поддался на уговоры, ему присылают ссылку якобы для предоплаты заказа, что на самом деле оказывается обманом.

