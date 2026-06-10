В Ростовской области ликвидировали все последствия атаки БПЛА

Последствия ночной атаки беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области полностью устранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Жители, которые ранее покинули свои дома, уже вернулись обратно.

Глава региона также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Полностью потушено возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе.

Ранее стало известно о пожаре, произошедшем на двух объектах инфраструктуры произошел после атаки БПЛА на Владимирскую область. По словам губернатора Александра Авдеева, никто не пострадал. Также на месте ЧП находятся сотрудники МЧС и Росгвардии, уточнил он.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями восьми регионов и акваториями двух морей.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.