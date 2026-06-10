Названа неочевидная причина выпадения волос

Хронический недосып может стать причиной выпадения волос, заявил NEWS.ru парикмахер, основатель бренда косметики Miló, владелец салона Miló Beauty Евгений Гиниятулин. По его словам, для установления точной причины возникновения проблемы необходимо сдать анализы.

Волосы — это последний адрес, куда организм отправляет питательные вещества. Если в теле есть дефициты, человек хронически недосыпает и системно перегружен — организм в первую очередь закрывает критически важные процессы, а волосам достается то, что осталось. Чаще всего — ничего. Поэтому, прежде чем идти за каплями для роста или записываться на мезотерапию, стоит сдать анализы и посмотреть, что происходит внутри, — предупредил Гиниятулин.

Он подчеркнул, что недостаток железа, цинка, витамина D и группы B часто приводит к выпадению волос, однако эти состояния легко поддаются коррекции. В то же время, по словам специалиста, недостаток сна нарушает выработку гормонов, включая те, которые непосредственно влияют на андрогенную алопецию.

Да, генетика существует. У мужчин андрогенная алопеция действительно может быть заложена и, как правило, начинает проявляться после 25 лет. Но это лишь предрасположенность, а не приговор. Существуют люди, которые меняли образ жизни — начинали нормально спать, разбирались с дефицитами, добавляли движение, — и их волосы менялись. Не радикально, но заметно. Потому что, когда организм перестает работать в режиме выживания, он начинает отдавать ресурсы в том числе и туда, — заключил Гиниятулин.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с сульфатами и синтетическими ароматизаторами могут быть вредны для кожи головы. По ее словам, такие компоненты разрушают естественный защитный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергические реакции.