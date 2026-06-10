Расчет дронов «Севера» уничтожил более 40 целей под Сумами в июне

Расчет дронов «Севера» уничтожил более 40 целей под Сумами в июне

Свыше 40 украинских целей ликвидированы в Сумской области с начала июня, сообщил российский военнослужащий с позывным Малой. По его словам, которые приводит ТАСС, задачу выполнили расчеты FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено более 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь. Подразделение разведки обнаруживает цель, и мы начинаем работать, — отметил он.

Также стало известно, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. Как заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

Ранее немецкий эксперт и историк Маттиас Уль заявил, что в Вооруженных силах Украины обострилась проблема с кадровым дефицитом. По словам специалиста, на этом фоне украинская армия не в состоянии проводить крупномасштабные наступательные операции.