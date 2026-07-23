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23 июля 2026 в 02:13

Скончался политик, который был директором ЦРУ при Клинтоне

WP: занимавший пост директора ЦРУ при Клинтоне Вулси умер в возрасте 84 лет

ЦРУ ЦРУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший директор Центрального разведывательного управления Джеймс Вулси, возглавлявший ведомство при президенте Билле Клинтоне, скончался на 85-м году жизни. Как сообщает The Washington Post, его смерть наступила после инсульта.

О смерти Вулси объявила его супруга Кончита Сарнофф Вулси. По ее словам, в последние годы у экс-директора наблюдались симптомы, напоминающие «гаванский синдром» — неврологические нарушения, включающие головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Эти симптомы впервые фиксировались у американских и канадских дипломатов в Гаване в 2016 году.

Вулси руководил ЦРУ с 1993 по 1995 год. Его карьера пришлась на период постхолодной войны, он оставался влиятельной фигурой в разведывательных кругах. Он также запомнился как критик политики администрации Клинтона и активный участник дискуссий о национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 88 лет. Журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон проинформировал, что знаменитость ушел из жизни 8 июня во Флориде.

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