Скончался политик, который был директором ЦРУ при Клинтоне WP: занимавший пост директора ЦРУ при Клинтоне Вулси умер в возрасте 84 лет

Бывший директор Центрального разведывательного управления Джеймс Вулси, возглавлявший ведомство при президенте Билле Клинтоне, скончался на 85-м году жизни. Как сообщает The Washington Post, его смерть наступила после инсульта.

О смерти Вулси объявила его супруга Кончита Сарнофф Вулси. По ее словам, в последние годы у экс-директора наблюдались симптомы, напоминающие «гаванский синдром» — неврологические нарушения, включающие головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Эти симптомы впервые фиксировались у американских и канадских дипломатов в Гаване в 2016 году.

Вулси руководил ЦРУ с 1993 по 1995 год. Его карьера пришлась на период постхолодной войны, он оставался влиятельной фигурой в разведывательных кругах. Он также запомнился как критик политики администрации Клинтона и активный участник дискуссий о национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Престон (настоящее имя — Джек Дэвис), известный по роли Паппагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 88 лет. Журнал Variety со ссылкой на его супругу Джози Престон проинформировал, что знаменитость ушел из жизни 8 июня во Флориде.