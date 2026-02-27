Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 20:49

«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном

Клинтон отверг обвинения в свой адрес о связях с Джеффри Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент США Билл Клинтон категорически отверг обвинения о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном в свой адрес, об этом он написал в соцсети X. Он заявил, что «не видел и не сделал ничего плохого».

Я не собираюсь говорить то, в чем не уверен. Все это было очень давно. И я связан своей клятвой не строить догадок и не гадать. Вам не поможет, если я буду играть в детектива спустя 24 года, — подчеркнул Клинтон.

В скандальных документах, обнародованных Минюстом по делу Эпштейна, можно найти множество фотографий, на которых бывший президент США находится вместе с финансистом. На снимках запечатлены моменты их совместных путешествий и вечеринок, а также фотографии, на которых Клинтон находится в окружении различных девушек.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью недавние заявления Хиллари Клинтон о том, что ее муж не был осведомлен о скандальных деталях, связанных с Эпштейном, обвиненным в педофилии. Она подчеркнула, что самолет финансиста назывался Lolita express, что напрямую отсылает к роману Владимира Набокова. По словам Захаровой, об этом знали все, кто пользовался этим воздушным судном, включая Клинтона.

