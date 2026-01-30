Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:18

Байден забрал с собой только два дипломатических подарка

Джо Байден оставил себе обломок самолета и запонки Buccellati

Джо Байден Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший президент США Джо Байден оставил себе только два дипломатических подарка, которые получил во время своего президентского срока, передает Bloomberg. Среди них — обломок самолета, подаренный премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, и запонки Buccellati от премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Марапе также вручил Байдену несколько других предметов: плакат в рамке, традиционную сумку билум, картину, рубашку, золотую булавку и чашку кофе. Среди подарков от итальянского премьера были медальон, вино и оливковое масло.

Общая сумма подарков от Папуа — Новой Гвинеи превысила $1,2 тыс. (91,2 тыс. рублей), а сумма подарков от Италии составила около $722 (54,8 тыс. рублей). Пожертвования от других стран находятся в ведении правительства США. Если получатель желает оставить подарок, он обязан его оплатить.

Ранее сообщалось, что Байден ведет уединенный образ жизни после завершения полномочий, пишет мемуары и борется с раком. Его поведение соответствует традициям бывших президентов, в отличие от американского лидера Дональда Трампа, который активно критикует бывшую администрацию.

