14 марта 2026 в 10:20

В США раскрыли коварный план в отношении соратника Мадуро

Bloomberg: США и Венесуэла ведут переговоры о выдаче соратника Мадуро Сааба

Алекс Сааб и Николас Мадуро Алекс Сааб и Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
США и Венесуэла ведут переговоры о возможной выдаче Алекса Сааба — экс-министра промышленности при президенте Николасе Мадуро, сообщает Bloomberg. По данным агентства, прокуратура Майами готовится предъявить Саабу обвинения в отмывании денег.

Источники агентства утверждают, что американским следователям в первую очередь нужны показания бывшего чиновника для усиления позиций в деле против самого Мадуро. Если Каракас согласится на экстрадицию, это станет беспрецедентным шагом и открывает путь для новых расследований в отношении окружения венесуэльского лидера, сказано в материале.

Ранее испанская газета ABC сообщала, что Мадуро, захваченный и вывезенный в США, находится в изоляторе федеральной тюрьмы в Бруклине в камере размером два на три метра. По информации издания, на практике это означает почти полную изоляцию.

Между тем Мадуро нашел способ обратиться к своему народу. Его сын Николас Мадуро Герра опубликовал в соцсетях послание отца, в котором тот призывает сограждан сохранять веру и обещает, что страна преодолеет трудности.

