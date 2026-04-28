Буйный пассажир устроил переполох в самолете из Новосибирска

На борту самолета, следовавшего рейсом Новосибирск — Краснодар, один из пассажиров стал вести себя крайне вызывающе, сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, оказавшиеся рядом путешественники попытались самостоятельно усмирить разбушевавшегося мужчину и зафиксировали ему руки скотчем.

Однако дебоширу удалось вырваться, после чего он забаррикадировался в туалете самолета, добавили в Telegram-канале. Мужчина не планировал выходить оттуда и оставался в туалете до самой посадки воздушного судна.

До этого в Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом. После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть», и попытался сбежать на одной ноге. Его оперативно задержали.

Тем временем между проводницей поезда из Челябинска в Петербург и пассажиром вспыхнул конфликт: женщина отказалась выпустить мужчину на перрон на перекур. Дебошир вытолкнул сотрудницу из вагона на платформу. По предварительной информации, пострадавшая получила тяжелую травму — медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника.