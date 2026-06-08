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08 июня 2026 в 09:13

Перевалочный комплекс загорелся после атаки ВСУ на Новороссийск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На территории перевалочного комплекса в Новороссийске случился пожар после атаки дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его данным, пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают более 100 пожарных.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников ВСУ на регион. Он сообщил, что возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы из-за падения обломков дронов.

До этого лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в России необходимо создать сеть мини-нефтеперерабатывающих заводов для усиления защиты топливно-энергетического комплекса от угроз БПЛА. По его словам, это снизит риски, связанные с возможным выводом из строя крупных производственных объектов.

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