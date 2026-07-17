В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая Reuters: заявления Трампа могут сорвать хрупкое перемирие между США и Китаем

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая могут поставить под угрозу «хрупкое перемирие» между двумя странами, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, в Пекине расценили речь американского лидера как направленную на внутриполитические цели.

Китайская сторона пока не дала официального подтверждения планируемому на сентябрь визиту председателя КНР в Вашингтон. Теперь это решение напрямую связано с сохранением позитивного тона в двусторонних отношениях.

Американский президент заявил о «беспрецедентном кошмаре для безопасности выборов», добавив, что Пекин якобы стремился к его поражению на выборах. В материале также отмечается, что Вашингтон и раньше выдвигал аналогичные претензии в адрес Пекина, однако на этот раз, как и прежде, обвинения не сопровождались какими-либо призывами к применению санкций или иных мер наказания.

Ранее Трамп обвинил Китай в масштабной утечке данных избирателей. По его словам, Пекин незаконно получил доступ к персональным данным 220 млн американцев. Политик назвал произошедшее крупнейшим компрометированием избирательных данных в истории.